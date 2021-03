Il padre di Alan Kurdi dona al Papa un quadro con immagine del bimbo

IRAQ - Momento particolarmente toccante e doloroso in Iraq quando il Papa ha incontrato il papà del piccolo Alan Kurdi, naufragato con il fratello e la madre sulle coste turche nel settembre 2015 mentre con la famiglia tentava di raggiungere l’Europa.

L’immagine del piccolo, trasportato a riva dalla corrente del mare, ha fatto il giro del mondo sollevando l’indignazione globale. L’immagine straziante, riprodotta in un dipinto monito per le tante tragedie dei migranti in mare, è stato donato dal papà di Alan al Pontefice, come si vede nell’immagine scattata in occasione dell’incontro struggente al termine della messa a Erbil.