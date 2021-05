PADOVA - Auto contro furgone ieri nel tardo pomeriggio in via Rocco a Padova: nello schianto è rimasta ferita una donna.



Sul posto poco dopo le 18 sono giunti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.



Accorsi i sanitari del 118 che hanno portato la ferita in ospedale. Illeso l’altro conducente.