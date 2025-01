Padova, innovazione chirurgica allo IOV: prime mastectomie senza cicatrici visibil

PADOVA - All’Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova sono stati eseguiti i primi interventi di mastectomia endoscopica, una nuova tecnica chirurgica che permette di asportare la mammella senza lasciare cicatrici visibili. L’operazione, realizzata dal dottor Alberto Marchet, direttore della Chirurgia Senologica dello IOV, rappresenta un passo avanti significativo nella cura dei tumori al seno. Questa metodica, definita “scarless” (senza cicatrici), utilizza un’incisione minima di 3-4 cm nel solco sottomammario per rimuovere il tessuto mammario e inserire una protesi definitiva. Rispetto alla mastectomia tradizionale, l’approccio endoscopico riduce il dolore post-operatorio, preserva il complesso areola-capezzolo e garantisce gli stessi risultati oncologici.

Ogni anno, il reparto effettua oltre 1.000 interventi, tra cui operazioni conservative come la quadrantectomia, sempre adottando tecniche avanzate di chirurgia oncoplastica. Secondo il dottor Marchet, questa innovazione migliora non solo l’aspetto estetico, ma anche il recupero funzionale delle pazienti. La direttrice generale, dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, ha sottolineato come la chirurgia mini-invasiva risponda all’esigenza di un trattamento sempre più sicuro ed efficace. “I benefici di questa tecnica, anche in termini di dimissione rapida e controllo del dolore, migliorano significativamente la qualità della vita delle nostre pazienti,” ha commentato. Lo IOV si conferma all’avanguardia nella lotta contro il tumore al seno, combinando innovazione tecnologica e attenzione al benessere delle pazienti.