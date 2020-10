A Padova Grigoletto vince il Memorial Moretto

PADOVA - La bocciofila Antenore Primavera presieduta da Monica Sturaro ha organizzato il “ 1° Memorial Adriano Moretto “ gara regionale serale con la partecipazione di 70 atleti delle categorie “A1 e A” tra i migliori rappresentanti società delle province di Rovigo, Verona,Vicenza, Venezia, Padova, Treviso, Verbania, Milano, Bolzano, Ferrara, Reggio Emilia,Bologna.



Le fasi eliminatorie si sono disputate presso il bocciodromo comunale di via Vermigli, 6 (Centro Tecnico Regionale della Federbocce) , le finali sabato con inizio alle ore 14,00.



La bella manifestazione ha visto contendersi l’ambita vittoria Luciano Sartor alfiere trevigiano della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto superando in semifinale Patrik Corò e Paolo Grigoletto portacolori della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto che aveva superato Carmine D’Alia. La partita è stata è piacevole e combattuta con ottimi accosti e precise bocciate, al termine si è imposto Paolo Grigoletto . Questa la classifica finale : 1° Paolo Grigoletto (Giorgione3villese,Treviso), 2° Luciano Sartor (Concordia Moglianese, Treviso), 3° Carmine D’Alia (Bolzano,Bolzano), 4° Patrik Corò (Giorgione3villese,Trevso), 5° Tazio Sacchetto(Granzette,Rovigo), Ulisse Binda e Mauro Ferrandi (Olimpia,Treviso), Paolo Corradin (Osteria Grande,Bologna), 9° Gino Roncato (Olimpia,Treviso), ha diretto Elio Melina di Padova .



Appuntamenti

Da lunedi 26 ottobre si disputeranno le fasi eliminatorie, nei bocciodromi della bocciofila San Rocco a Vallà di Riese Pio X e Giorgione3villese a Treville di Castelfranco Veneto, del “ Trofeo Per Ripartire “ gara regionale serale con la partecipazione di 51 coppie di categoria “(B) e 44 della categoria (C), le fasi finali si disputeranno sabato 31 Ottobre con inizio alle ore 14,00 presso il bocciodromo comunale di Treville di Castelfranco Veneto, dirigerà il signor Dino Cavasin di Istrana.