Padova, finisce nel fosso con il camion

PADOVA - Doppio incidente nel padovano ieri: ha riguardato in entrambi i casi due camion.



Poco dopo mezzogiorno, in Via Mazzini, nella frazione di Villaguattera a Rubano, un camion cisterna che trasportava latte si è rovesciato su un fianco dopo essere finito fuori strada. Illeso l’autista, il mezzo ha perso il latte finito nel fosso. Sul posto i pompieri che con l’autogrù hanno rimesso in carreggiata il mezzo.



Alle 13 circa, in autostrada A4, vicino allo svincolo di Padova Est, carreggiata in direzione Venezia, ha preso improvvisamente fuoco il semirimorchio di un camion che trasportava materiale ferroso.



Il conducente, accortosi del fumo, è riuscito ad accostare, staccare la motrice e mettersi in salvo.



I vigili del fuoco, accorsi con due mezzi e 7 operatori, hanno spento le fiamme che sono divampate dai ceppi dei freni. Danneggiati gli pneumatici e la copertura telonata del mezzo.