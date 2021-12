Padova, concluso il primo corso di aggiornamento SAF

PADOVA - Dal 20 al 22 dicembre, presso la sede del Comando dei Vigili del fuoco di Padova si è svolto il primo corso di aggiornamento del SAF basico (Speleo Alpino Fluviale) regionale per 15 operatori di SAF 2A del Veneto e tenuto da 6 Istruttori del Comando di Padova, reparto volo di Venezia, Belluno, Treviso, Verona e Monza.

Sono state effettuate tutte le manovre previste per l’aggiornamento del corso alternate con lezioni teoriche in aula nel rispetto di tutte disposizioni vigenti in materia sanitaria/COVID-19.