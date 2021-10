Padova, caso affitti: “nessuna risposta pervenuta dalla Regione”

PADOVA – La recente manifestazione organizzata da “Studenti Per - UDU Padova” col fine di mettere in risalto le difficoltà riscontrate da numerosi studenti e studentesse nel trovare un alloggio in affitto, non ha portato ai risultati sperati. A dieci giorni di distanza dal presidio, infatti, tutto tace: nessuna risposta è pervenuta dalla Regione.



"Nonostante il disagio evidenziato da studentesse e studenti, che hanno largamente partecipato ad assemblee e presidi organizzati nella settimana, la Regione non ha mosso un dito né dato almeno una qualche forma di risposta alle nostre richieste di aiuto" - commenta Beatrice Sofia Urso, rappresentante in ESU dell'UDU Padova.



"Questa assenza da parte della Regione è necessario che venga compensata dagli enti locali - continua Alessia Conti, senatrice accademica dell'Udu Padova - negli scorsi giorni abbiamo apprezzato le prime proposte messe in campo dal Comune e la vicinanza della rettrice Mapelli, ma serve agire al più presto per aiutare le studentesse e studenti che ad oggi si trovano ancora senza casa.



Per questo durante il Senato Accademico abbiamo discusso e portato avanti una serie di proposte per venire incontro ai disagi del momento. È necessaria una legislazione emergenziale per bloccare i prezzi degli affitti, soprattutto dopo la registrazione dell'aumento dei costi di camere singole e doppie a Padova, non vogliamo che la nostra città diventi come Bologna o Milano.



Vanno poi stipulati degli accordi con gli albergatori per rendere hotel e ostelli abbordabili per gli studenti, con costi al mese ridotti. Di fondamentale importanza e urgenza, poi, il lavoro che va fatto con la Questura per risolvere il problema del permesso di soggiorno per gli studenti internazionali. Non avendo ancora un contratto, molti di loro dovranno tornare a casa se non si trova una soluzione in questi giorni.



Non possiamo ignorare che molti studenti ci hanno raccontato quante volte sono stati vittime di truffe in questo periodo; perciò, crediamo sia necessaria l'implementazione di una rete di affidabilità dei proprietari".