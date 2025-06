Padova, arrestata coppia di ladri seriali: auto rubata e furti anche alla pesca di beneficenza

PADOVA - La Squadra Mobile di Padova ha fermato e arrestato venerdì 30 maggio una coppia di italiani, senza fissa dimora e con precedenti per furto e ricettazione, ritenuti responsabili di una serie di furti in città e provincia. L’uomo di 36 anni è stato colto in flagranza mentre rubava in un centro commerciale di Monselice a bordo di un’auto rubata, mentre la donna di 40 anni è stata trovata in possesso della refurtiva in un casale abbandonato a Montegrotto Terme.



Le indagini sono partite dopo il furto di uno zaino contenente un computer portatile, sottratto la sera del 28 maggio in un locale di via Manzoni a Padova. Testimoni avevano notato una coppia sospetta aggirarsi nel locale senza consumare nulla, poi allontanarsi rapidamente a bordo di una Fiat 500 blu. Le telecamere di sorveglianza hanno confermato la fuga del veicolo, rubato lo stesso giorno in via Jappelli.



Seguendo il percorso dell’auto, gli agenti hanno individuato il veicolo parcheggiato in un centro commerciale di Monselice. Dopo un appostamento, l’uomo è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi con occhiali da sole e una maglietta appena rubati.



La perquisizione di un casale abbandonato vicino a Montegrotto Terme ha portato al ritrovamento della donna e di numerosi oggetti di provenienza furtiva, tra cui lo zaino sottratto a Padova. Gran parte della refurtiva è stata riconosciuta come provento di un furto aggravato ai danni dell’oratorio di San Giuseppe nella parrocchia di Turri – Montegrotto Terme, dove erano stati rubati elettrodomestici, oggetti elettronici e generi alimentari destinati alla pesca di beneficenza.



Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato e ricettazione, mentre la donna è stata sottoposta a fermo per ricettazione. Entrambi sono stati associati rispettivamente ai carceri di Padova e Verona. Il 3 giugno il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato i fermi e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.