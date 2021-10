Padova, 26enne denuncia il rapimento del figlio da parte del padre

PADOVA - Una donna moldava ha denunciato il rapimento del figlio accusando il padre del bambino. La denuncia è stata raccolta dai carabinieri di Padova.



La 26enne ha raccontato di essere stata fermata da quattro uomini, fra il quali anche il papà del bimbo, mentre stava accompagnando il figlio a scuola a Padova, nel quartiere San Lazzaro. In due l’hanno tenuta ferma mentre l’ex compagno le strappava di mano il bambino. Il piccolo è stato fatto salire in un furgone e i quattro sono scappati. I carabinieri indagano per sequestro di persona perché l’affido del bambino era in esclusiva alla madre.



Sembra che la donna si sentisse osservata e agli amici aveva confidato di temere che l'ex compagno si ripresentasse per prenderle il figlio. Il piccolo ha 5 anni.

Già tre anni fa, ha raccontato la donna ai carabinieri, l’uomo glielo aveva strappato di mano. Dopo 8 mesi la madre era riuscita ad ottenere la custodia esclusiva e si era trasferita in Italia, a Padova, dove vivono altri parenti.