Paderno, fiamme al tetto: scatta l'allarme

PADERNO DEL GRAPPA - Allarme questa mattina a Paderno del Grappa per un principio di incendio.



In fiamme infatti in tetto ventilato: l'allarme è scattato verso le 8.40 in un'abitazione di via Brunelli.



Accorse squadre da Asolo, Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa con l'autoscala da Treviso.



La tempestività dell'intervento ha permesso di evitare il peggio.



Non ci sono stati né feriti né intossicati.