Il padel internazionale arriva a Conegliano

CONEGLIANO - Presentate oggi in comune a Conegliano le Finali di Veneto Padel Cup, il primo torneo internazionale Platinum della Federazione Internazionale Padel. Sarà la Zoppas Arena di Conegliano ad ospitare il prestigioso torneo giunto alla seconda edizione. Alla presenza del Sindaco di Conegliano Fabio Chies, del presidente e Ad di Lotto Sport Italia Andrea Tomat sono stati svelati tutti i dettagli relativi alle finali, il General Manager di VPC Paolo Battacchi ha dichiarato: “Sono molto emozionato oggi nel presentare il programma della seconda edizione della Veneto Padel Cup. E’ un sogno che si è concretizzato grazie alla passione comune per il padel di due persone davvero uniche e innamorate del nostro territorio e di questo fantastico sport: Irma e Richard Sveikauskas. Lo scorso settembre la prima edizione è stata lanciata con successo coinvolgendo oltre 400 atleti, professionisti e non professionisti, in tre circoli veneti e con le finali a Padova. Quest’anno abbiamo deciso di dare un respiro ancor più internazionale alla Veneto Padel Cup che si struttura in ben tre tornei che cominceranno il 1 di settembre per terminare l’11 di settembre, praticamente due settimane di entusiasmanti incontri. Dal 1 al 4 di Settembre avremo l’onore di organizzare il primo torneo Fip Platinum al mondo.

Ringraziamo la Federazione Internazionale di Padel ed il Presidente Carraro per aver scelto la Veneto Padel Cup come rampa di lancio di questa nuova categoria che consentirà ai giocatori di guadagnare un maggior numero di punti e scalare la classifica. 200 saranno i punti assegnati durante gli eventi Platinum. Il doppio rispetto alla categoria Gold e 50 in più rispetto alle Finals. La Fip Platinum sarà d'ora in poi la nuova categoria massima per il Cupra Fip Tour, pur mantenendo la stesso formato di competizione come il resto del Torneo organizzato dalla Federazione Internazionale. Vale a dire, 32 accoppiamenti nel tabellone principale con un massimo di 32 accoppiamenti che gareggiano – senza alcun vincolo di classifica – in una fase di qualificazione. Il montepremi sara’ di 60.000 euro, sia maschile che femminile, per un totale di 120.000 Euro. La settimana seguente a partire dal 7 di settembre comincerà il torneo Master, per giocatori professionisti entro la posizione 300. Saranno ammessi al tabellone principale anche i giocatori che vinceranno i tornei organizzati a partire dallo scorso mese di marzo fino alla fine di Agosto dalla American Federation di Padel che sono distribuiti in tutto il continente Americano da Canada a Stati Uniti, Messico, Argentina, Uruguay e Brasile solo per citarne alcuni. Ringraziamo anche la Federazione Americana ed il suo Presidente Diego Miller per aver creduto nella Veneto Padel Cup come ideale collegamento del Padel Americano all’Europa. Nel week end del 10 e 11 di settembre si svolgeranno le semifinali e le finali del torneo Master, in contemporanea e nelle stesse location del terzo torneo della Veneto Padel Cup, che è l’Open per giocatori non professionisti. All’Open saranno ammessi i vincitori dei tornei distribuiti in tutta Europa cominciati dal primo week end di luglio e che si concluderanno alla fine di agosto.

Una trentina di tornei che saranno ospitati nei più importanti circoli d’Italia arrivando praticamente intutte le regioni italiane e tante nazioni in Europa: Spagna, Svizzera, Grecia, Malta, Lituania, Irlanda, Croazia, Montenegro, Danimarca. Tutti gli oltre 3.000 giocatori partecipanti ai tornei Open di qualificazione hanno ricevuto il welcome kit fornito da Lotto ed Heroe’s ed i vincitori oltre a ricevere in premio le racchette Heroe’s e i prodotti Lotto potranno partecipare alle finali il cui premio per i vincitori, i finalisti ed i semifinalisti del torneo Open comprende un volo con soggiorno e Padel Clinic al Club Padel IN a Doha, e l’accesso gratuito ai Mondiali di Padel in Qatar. VPC è il primo torneo di Padel che organizza la Fase Finale per i giocatori e le giocatrici – professionisti e non - nella stessa Arena, qui a Conegliano e nelle stesse giornate di sport, divertimento e aggregazione. Lo spirito inclusivo caratteristico di questo sport sarà il trade mark di questo evento. Con un network di quasi 40 Tornei in più di 20 nazioni, dal Continente Americano all’Europa, la seconda edizione di VPC sarà il torneo di Padel a livello Internazionale per giocatori e giocatrici Pro e Non-Pro che coinvolgerà il maggior numero di nazioni e partecipanti". OT