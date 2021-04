Pacco sospetto in Base Aviano, falso allarme

AVIANO - Un pacco sospetto è stato rinvenuto all'interno del Post Office dell'aeroporto di Aviano (Pordenone) facendo scattare l'allarme bomba: ne dà notizia l'Aeronautica militare, che specifica che si è trattato di un falso allarme.



"E' stata immediatamente attivata la procedura di controllo da parte dei Carabinieri per l'Aeronautica Militare, del personale del Gruppo Protezione delle Forze del Comando Aeroporto Aviano e del 31st Fighter Wing (FW) dell'Usaf - si legge nella nota -.



Durante i controlli, a titolo precauzionale, è stata interdetto l'accesso al Post Office ed anche il perimetro esterno dell'edificio".



La Prefettura, la Questura ed il Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone sono stati informati dell'evento e gli artificieri della Polizia di Venezia, assieme alla squadra EOD/EOR del 31st FW, sono intervenuti per le operazioni di verifica del pacco sospetto.



Come detto, i controlli hanno dato esito negativo.