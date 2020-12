Pacchi dono per le famiglie in difficoltà da San Pietro di Feletto

SAN PIETRO DI FELETTO - Un’azienda di San Pietro di Feletto si sostituisce a Babbo Natale per 350 famiglie. Il bilancio è andato meglio del revisto e così hanno pensato alle famiglie meno fortunate stanziare una somma per l’acquisto di beni alimentari e si sono rivolti alla Croce Rossa.



Si tratta della ditta Il Colle: “Le scatole verranno smistate e distribuite tra i 26 diversi comitati veneti che a loro volta provvederanno a recapitarle, domicilio per domicilio, ai 350 destinatari finali.” spiega Francesco Bosa, Presidente regionale Croce Rossa Italiana, Comitato regionale Veneto “Purtroppo la percentuale di persone giunte alla soglia di povertà per ragioni correlate al Covid sono aumentate del 40-45%”.