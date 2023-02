Ozzy Osbourne annulla il tour: "Non sono in grado di affrontarlo"

INGHILTERRA - L’intero tour di Ozzy Osbourne, compresa la data prevista per il 12 maggio all’Unipol Arena di Bologna, è cancellato. "Sono davvero commosso da come avete pazientemente atteso con i biglietti comprati già da tempo - dichiara l'artista - ma non sono fisicamente in grado di affrontare le prossime date del tour europeo e britannico e affrontare i lunghi viaggi richiesti".

Le richieste di rimborso dei biglietti, fanno sapere gli organizzatori, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 aprile al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone o Ticketmaster), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.