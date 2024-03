Osvaldo, la richiesta d'aiuto: "Alcol e droga, mi sto distruggendo" - VIDEO

Dani Osvaldo

ARGENTINA - "Sono disperato, le cose non vanno bene per niente. Ho bisogno di parlare. Sono in un grave stato depressivo, sono dipendente da alcol e droga. La mia vita mi sta sfuggendo di mano". Dani Osvaldo pubblica su Instagram un drammatico video in cui confessa i problemi con cui sta cercando di convivere. L'ex calciatore - che in Italia ha indossato le maglie di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter - si sta curando in Argentina per problemi di dipendenze e per ritrovare una piena salute mentale in un momento complesso anche dal punto di vista economico.

"Mi sto sottoponendo a un trattamento psichiatrico, prendo farmaci. Ricado spesso nelle mie dipendenze, nella mia autodistruzione. Vivo da solo chiuso in casa, non esco mai e non faccio nulla. Non ho un lavoro stabile, non guadagno. I soldi non durano per sempre, ma non mi importa se muoio povero. Sto diventando povero nell'anima... Mi allontano dalla gente che amo: nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco", dice tra le lacrime.

"E' difficile per me fare questo video, ma è il momento... Racconto questo non per fare la vittima ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Mi costa molto aprirmi, uscire dalla realtà costruita nella mia testa. È molto difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Da solo non ne esco, ma voglio farcela. Voglio tornare a essere quello di prima. Ora non so come uscire da questa casa, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi".

"Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre. Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela (l'ex compagna). Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più".