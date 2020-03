Ostetriche più vicine a mamme in dolce attesa con You Tube

CASTELFRANCO – All’ospedale San Giacomo di Castelfranco il Punto nascita diventa il set di un video per dispensare consigli alle mamme in dolce attesa e suggerimenti ai futuri papà. “Un video che sostituisce i consueti incontri multidisciplinari informativi e le visite in reparto organizzate per le coppie di persone che stanno per diventare genitori – spiegano dall’Ulss 2 -. L’idea è dell’attivo e sempre partecipativo staff dell’Unità operativa semplice di Ostetricia Ginecologia dell’ospedale di Castelfranco Veneto, diretto dal dott. Domenico La Gamba”.



Le ostetriche hanno preparato un video con il tour del reparto e del punto nascita castellano. “Nel filmato ad accogliere i futuri genitori l’ostetrica Daiana Bettin che dispensa consigli e informazioni utili alla splendida avventura che stanno per vivere le future mamme e i futuri papà nel Punto Nascita di Castelfranco Veneto. Nell’emergenza in corso nel reparto sono state limitate le visite alle nuove mamme. Ai papà è consentito, invece, di assistere al parto e alle visite successive a mamme e neonati con tutti gli accorgimenti del caso e muniti dei dispositivi di sicurezza. Il video può essere visto sul sito aziendale dell’Ulss 2 Marca trevigiana e per i futuri genitori su un canale youtube dedicato”.