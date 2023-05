Ossa umane ritrovate nel sottotetto dell'ex canonica

VICENZA - Ossa umane ritrovate in soffitta. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella ex canonica della parrocchia di San Giovanni Battista, a Stoccareddo di Gallio. Su segnalazione del parroco, nella mattinata di martedì i carabinieri della stazione di Asiago hanno ritrovato un sacco di cotone con all’interno un cranio e varie ossa. Il materiale si trovava nel sottotetto dell’ex canonica, inoccupata da oltre 20 anni. il sacco è stato scoperto da alcuni fedeli del luogo che nel sottotetto stavano cercando il materiale per la celebrazione della Via Crucis. Non si esclude che i resti possano risalire al periodo della Grandre Guerra.