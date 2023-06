Ossa fratturate e contusioni per una mega grandinata durante un live (VIDEO)

Un tranquillo concerto di Louis Tomlinson all'Anfiteatro Red Rocks nel pittoresco stato del Colorado si è trasformato in un incubo meteorologico quando una violenta grandinata ha colpito inaspettatamente la folla di fan entusiasti. L'evento, che avrebbe dovuto essere una serata indimenticabile per i sostenitori del cantante britannico, si è trasformato in un caos improvviso e doloroso.



Le immagini condivise sui social media hanno mostrato i momenti angoscianti in cui i fan sono stati costretti a cercare riparo disperatamente, mentre chicchi di grandine delle dimensioni di pugni cadevano dal cielo. Sguardi di paura e dolore sono stati impressi sui volti dei partecipanti, mentre l'atmosfera di eccitazione si è trasformata in un sentimento di panico e confusione.



Le autorità locali hanno riferito che circa 80-90 persone sono state assistite immediatamente sul posto dagli operatori di soccorso, mentre sette di loro hanno richiesto cure mediche più approfondite e sono state trasportate negli ospedali vicini. Le ferite riportate variavano da tagli superficiali a fratture dolorose, causate dall'impatto violento dei grandi chicchi di grandine. Fortunatamente, nessuna delle lesioni è stata ritenuta potenzialmente mortale, ma i traumi fisici e psicologici subiti dai fan rimarranno sicuramente a lungo nella loro memoria.



L'evento è stato posticipato. Questa decisione è stata accolta con delusione e comprensibile frustrazione dai sostenitori di Louis Tomlinson, ma la sicurezza dei partecipanti resta la priorità assoluta in situazioni di emergenza come questa.



Il concerto di Louis Tomlinson all'Anfiteatro Red Rocks rimarrà nell'annuario della storia del pop per motivi che vanno ben oltre la musica.