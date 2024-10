In ospedale per un fastidio all’occhio scopre di avere un verme: era lì da nove anni, il caso all’ospedale di Padova

PADOVA – Un uomo originario del Camerun ha convissuto per nove anni con un verme parassita nel suo occhio, prima che i medici riuscissero finalmente a identificarlo e rimuoverlo. La straordinaria vicenda si è svolta presso l'ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova.



I Sintomi



Il paziente ha iniziato a manifestare sintomi come arrossamenti, iperemia congiuntivale, sensazione di avere "qualcosa nell'occhio che si muove", lacrimazione, prurito e gonfiori alle caviglie e ai polsi. Così si è rivolto ai medici i quali hanno deciso di effettuare indagini più approfondite. Dopo un'accurata analisi, il team medico ha diagnosticato un caso rarissimo di loiasi, un'infezione provocata dal verme Loa Loa. Compreso il problema i medici hanno sottoposto l’uomo ad un intervento chirurgico per localizzare e rimuovere il verme. I medici hanno impiegato tecniche innovative per "addormentare" e "catturare" il parassita all'interno dell'occhio, consentendo una rimozione sicura e efficace. Gli accertamenti del Laboratorio Analisi, diretto dalla dottoressa Anna Maria Leo, hanno confermato che il verme estratto apparteneva alla famiglia Loa Loa, trasmesso attraverso la puntura di un tafano che l’uomo potrebbe aver contratto in Africa nove anni prima e sarebbe rimasto per tutto questo tempo all’intero del suo occhio.



Un Caso Unico



Quello di questo uomo è stato riconosciuto come il caso più longevo di loiasi mai registrato, un evento straordinario che ha suscitato l'interesse della comunità medica. Grazie a un prelievo di sangue, sono state rinvenute tracce di microfilarie, confermando così la presenza del parassita nel corpo del paziente. Il caso clinico ha coinvolto medici del pronto soccorso, dell'Oculistica e dell'UOC Laboratorio Analisi dell'Ulss 6 Euganea, e ha fruttato all'azienda sanitaria il primo premio nella categoria "poster" durante il 56° Congresso Nazionale della Società Italiana di Biologia Clinica (SIBioC).