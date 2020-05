Ospedale, si torna alla normalità

VITTORIO VENETO - Dal 12 maggio non sarà più l’ospedale Covid. La struttura vittoriese dell’Ulss 2 tornerà a funzionare con le caratteristiche e i servizi consueti. Nelle ultime settimane ha fatto la sua parte per far fronte all’emergenza. Con coraggio, sacrificio, professionalità. E c’è chi vorrebbe ricordare così, con forza e serenità, i medici e gli operatori che hanno lavorato in prima linea. Il video è stato realizzato da Chiara Agresta.