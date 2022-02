Ospedale di Conegliano, intervento notturno per salvare il bulbo oculare e la vista di una paziente

CONEGLIANO - Intervento notturno, all’ospedale di Conegliano, dell’équipe di oculistica, diretta dal primario Giovanni Prosdocimo, per salvare il bulbo oculare e mantenere la vista di una paziente.

“Ieri sera – spiega il dottor Prosdocimo - si è presentata alla nostra osservazione una paziente settantenne affetta da una grave malattia autoimmune dell’occhio (pemfigoide oculare), per cui era già stata sottoposta alcuni mesi fa a intervento di innesto di membrana amniotica. Dopo un periodo di benessere la situazione è precipitata con la comparsa ieri di una perforazione oculare e quindi un rischio di perdita totale del bulbo, e di conseguenza della vista. Attivate le procedure interne di emergenza e contattata la Banca degli Occhi del Veneto, è stato possibile ottenere nel giro di poche ore un tessuto corneale donatore e, grazie alla collaborazione del servizio di Anestesia e Rianimazione, procedere all'esecuzione, nel corso della notte (l'intervento è finito alle ore 3 circa) di un trapianto corneale a bottone che ha ricostituito l'integrità del bulbo”.

L’équipe intervenuta nella notte sulla paziente era composta dagli oculisti, Daniele Brocca e Francesco Romano, e dall’anestesista Antonio Balsarin. “La mia più grande soddisfazione in questi ultimi anni – ha commentato Prosdocimo - è stata il vedere l'autonomia, le capacità professionali e la dedizione dei miei collaboratori ed ex collaboratori da me addestrati nella chirurgia corneale”. “All’équipe che ha eseguito l’intervento questa notte - sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi – va il mio più sentito ringraziamento per la professionalità e la tempestività con cui hanno operato la paziente”. OT