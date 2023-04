Oscar dei club: è in Veneto il miglior locale d’Italia

JESOLO - Si sono svolte a Villa Renoir a Milano le premiazioni e la finale di Dance Music Awards, il concorso nazionale dedicato al mondo della nightlife italiana. Il primo premio come miglior locale del paese è stato assegnato al King’s Club di Jesolo, che è stato eletto vincitore assoluto di categoria, conquistando il primo posto e ottenendo così il trofeo di Miglior Summer Club Italiano dell’anno 2022. Ma non solo. Infatti, Riccardo Checchin, l’imprenditore padovano, socio e co-fondatore di Lobby Agency, società attiva nella gestione del King’s Club e di altri locali di ristorazione, di pubblico spettacolo ed organizzazione eventi, ha ottenuto il primo posto nella categoria “Miglior Art Director” portando a casa il premio in una finale alla quale erano presenti i più noti professionisti del clubbing italiano.

Una doppia vittoria targata Jesolo, e pure storica, in quanto è la prima volta che agli "Oscar del clubbing" si registra un doppio premio assegnato. “E’ un onore ricevere questi due riconoscimenti a livello nazionale da una giuria composta da alcuni tra i migliori professionisti del settore italiano - commenta Checchin – dedico questi premi in primo luogo a tutti i collaboratori del King’s Club di Jesolo per il grande lavoro svolto in questi anni, ai miei soci, alle nostre famiglie e alle persone che vivono al nostro fianco. I locali non sono fatti di mura ma di persone, questo è lo slogan del King’s da sempre, ed oggi ne abbiamo avuto la prova. E soprattutto voglio ringraziare la città di Jesolo, perché la vittoria di questi due premi importanti è merito anche di questa splendida città”. Il King's Club è una delle discoteche più frequentate della costa adriatica. Con circa 60 serate e oltre 100.000 presenze a stagione, il club ospita artisti nazionali e internazionali del calibro di Bob Sinclair, Gabry Ponte, Tananai, Central Cee, Luche, Gue, Ghali, Rosa Chemical e James Hype.

In foto: a sinistra Riccardo Checchin e i soci alle premiazioni