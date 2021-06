Oscar Bernardi, eletto alla guida di Confartigianato Imprese Marca trevigiana

TREVISO - “Metterò a disposizione di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana le esperienze maturate nel negli anni nel sistema associativo a livello territoriale e in quello del credito per supportare le imprese in questa fase di rilancio”.



Queste le parole di Oscar Bernardi, imprenditore artigiano operante nel settore edile ed immobiliare, neo presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, eletto dai suoi colleghi presidenti delle associazioni mandamentali nel corso dell’assemblea svoltasi nella serata di martedì.



Bernardi dal 2004 ha 2012 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto per poi continuare in qualità di presidente mandamentale. Dal 2012 è consigliere in seno al consiglio della Camera di Commercio di Treviso -Belluno.



“Le linee portanti del mio mandato saranno: dare risposte puntuali ai bisogni delle singole realtà produttive, favorire la partecipazione, alimentare la condivisione in un’ottica di crescita e potenziamento dell’attrattività del territorio e delle comunità, dare slancio all’autoimprenditoria che ha saputo, in momenti critici, valorizzare talenti e generare opportunità occupazionali”.



Bernardi prende il posto di Vendemiano Sartor che in questo quadriennio ha guidato l’associazione. “Rappresentare gli interessi di oltre 10mila imprese artigiane e pmi associate è un’esperienza singolare e arricchente. Quanto verificatosi negli ultimi 15 mesi è stato oltre che inedito l’occasione per riscrivere le nuove strategie del fare rappresentanza e per ridare significato ai principi che la sorreggono”, ha detto Sartor nel congedarsi dal suo ruolo.