Oscar 2025, trionfa Anora: cinque statuette per il film di Sean Baker

LOS ANGELES (STATI UNITI) - La 97esima edizione degli Oscar ha consacrato Anora di Sean Baker come il Miglior film dell’anno. Il film ha conquistato cinque statuette su sei nomination, tra cui Miglior regia, Miglior attrice protagonista per Mikey Madison, Miglior sceneggiatura originale e Miglior montaggio. "Lunga vita al cinema indipendente", ha dichiarato Baker nel ricevere il premio, lanciando un appello ai registi affinché portino i film nelle sale.



Tra i migliori attori, vittoria per Adrien Brody (The Brutalist) e Mikey Madison (Anora). I riconoscimenti per i non protagonisti sono andati a Kieran Culkin (A Real Pain) e Zoe Saldana (Emilia Perez), che ha sottolineato l’importanza del suo traguardo come "prima attrice americana di origine dominicana a vincere un Oscar". Delusione per Isabella Rossellini, candidata come Miglior attrice non protagonista per Conclave, che ha comunque ottenuto la statuetta per Miglior sceneggiatura non originale.



Tra gli altri premiati, il Miglior film internazionale è andato a I'm Still Here di Walter Salles (Brasile), mentre il Miglior film d'animazione è Flow. Il premio per i Migliori costumi è stato assegnato a Paul Tazewell per Wicked, segnando un momento storico: "Sono il primo uomo di colore a vincere in questa categoria".

Sul palco, spazio anche all’attualità. Il Miglior documentario, No Other Land, ha portato i suoi autori Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham a parlare della guerra in Medio Oriente: "La distruzione di Gaza deve finire". Un momento di riflessione che ha scosso la platea.

Tra le esibizioni più emozionanti della serata, quella di Ariana Grande e Cynthia Erivo, che hanno incantato il pubblico con Defying Gravity da Wicked. Commosso anche Morgan Freeman, che ha ricordato Gene Hackman, recentemente scomparso: "Un attore straordinario, un amico".

Infine, una svista clamorosa: l’Academy ha dimenticato di inserire Alain Delon nel tradizionale segmento In Memoriam. Un’assenza che non è passata inosservata.

Tutti i vincitori degli Oscar 2025