Oscar 2022, Will Smith e il pugno in diretta a Chris Rock

USA - Will Smith colpisce Chris Rock con un pugno durante la cerimonia degli Oscar 2022. Mentre Rock presentava il premio per i documentari, infatti, ha fatto una battuta piuttosto infelice sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, moglie dell'attore, affetta da alopecia. "Non vedo l'ora di vederti in 'Soldato Jane 2'", ha detto Rock citando il film interpretato in passato da Demi Moore.



Smith, che ha vinto la statuetta come miglior attore protagonista per 'King Richard - Una famiglia vincente', non ha gradito e si è alzato, ha raggiunto il palco e ha colpito Rock. Poi è tornato al suo posto invitando a gran voce Rock a non nominare più la moglie. "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca", ha urlato Smith. "È la più grande notte nella storia della televisione", ha detto Rock cercando di riprendere in mano la conduzione.



L'episodio ha creato grave imbarazzo nella sala e l'hashtag con il nome Will Smith è immediatamente diventato un trend topic sui social. Smith si è poi scusato con l'Academy. Quando è salito sul palco per il suo discorso, dopo aver ricevuto il premio, è scoppiato in lacrime.



"Richard Williams era un difensore accanito della sua famiglia", ha detto Smith, riferendosi all'interpretazione di Richard Williams, il padre delle due tenniste Venus e Serena, ringraziando "tutta la famiglia Williams per avermi affidato la vostra storia". L'attore ha chiuso con la speranza che "l'Academy mi inviti di nuovo". Dal profilo Twitter degli Oscar è arrivata una prima risposta eloquente: "L'Academy non tollera la violenza in qualsiasi forma". Chris Rock, a quanto pare, non ha intenzione di presentare una formale denuncia.

IL VIDEO