Orso sfonda il soffitto e finisce in cucina, lo trovano seduto sul fornello

Alle 5 del mattino del 21 Maggio, in una casa del Kentucky (USA), quella che sembrava una mattina come le altre è stata stravolta dall'arrivo di un ospite inaspettato. Si tratta di un orso nero che è piombato dal soffitto per poi sedersi tranquillamente sui fornelli.



Secondo le prime ricostruzioni, l’orso si sarebbe arrampicato su una scala esterna, riuscendo a infilarsi nell’attico attraverso un’apertura; il solaio avrebbe poi ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare. Il pericolo rappresentato dall’animale ha reso necessario il coinvolgimento di un agente delle forze dell’ordine. L’orso è poi uscito da una porta lasciata aperta.



Solitamente l’orso nero è molto schivo nei confronti degli umani, ma a volte associa le abitazioni al cibo (spazzatura, cibo per animali, compost non protetto), e questo può portare un esemplare a spingersi molto vicino agli uomini.