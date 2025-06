Orso investito da ambulanza: fuga nel bosco dopo l’impatto

TRENTO - Nella serata di giovedì 19 giugno, lungo la statale 43 tra Cles e Mostizzolo, un orso è stato investito da un’ambulanza in servizio. L’animale è sbucato improvvisamente dalla vegetazione, sorprendendo l’equipaggio che non ha potuto evitare lo scontro.



Dopo l’urto, l’orso, probabilmente ferito, è riuscito a rialzarsi ed è fuggito nel bosco adiacente alla strada. Non si registrano danni significativi al mezzo sanitario né feriti tra gli operatori a bordo.



Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo forestale trentino con il supporto del nucleo cinofilo, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dell’animale e monitorare la zona, seguendo le tracce lasciate sul terreno.

La statale 43, arteria molto trafficata soprattutto nelle ore serali, è nota per frequenti avvistamenti di fauna selvatica. Le autorità invitano alla massima prudenza alla guida, specialmente nei tratti che costeggiano aree boschive, per prevenire incidenti simili.