Orso attacca una donna incinta durante lo spettacolo al circo

RUSSIA - Momenti di paura in un circo di Oryol, in Russia, dove un orso bruno ha attaccato una donna incinta, un'artista che prendeva parte allo spettacolo. L’animale e la ragazza lavoravano insieme da tempo e l’attacco è stato inaspettato quanto brutale. Per fortuna due artisti dello stesso circo sono riusciti a bloccare l’animale prima che potesse colpire al grembo della donna

La scena ha scatenato il panico tra il pubblico e, come riportano i media russi, i bambini hanno iniziato a urlare e volevano scappare. La vittima dell’attacco è stata portata in ospedale con graffi e ferite ma per fortuna né lei né il piccolo versano in pericolo di vita.

La vicenda ha inevitabilmente riaperto il dibattito sull'ipotesi di messa al bando degli animali nei circhi: oramai sempre più persone reputano questi spettacoli crudeli e degradanti per gli animali che, come in questo caso, sono soggetti ad uno stress tale da indurre inevitabilmente comportamenti violenti.

OT