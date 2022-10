Orrore, trovato corpo di una 12enne in un baule

FRANCIA - Orrore a Parigi dove il corpo di una dodicenne è stato ritrovato in un baule nei pressi dell'edificio del XIX arrondissement dove la ragazza viveva. Secondo quanto riferiscono fonti della procura parigina, questa mattina sono state fermate quattro persone dopo il ritrovamento del corpo ieri sera, ma ancora non è stato specificato che ruolo abbiano avuto nella terribile vicenda.



Secondo fonti della polizia, citate dal sito di Le Parisien, la ragazzina è stata ritrovata legata e con la gola tagliata. A lanciare l'allarme sulla scomparsa erano stati i genitori quando non l'hanno vista fare rientro a casa dopo la scuola. Secondo le prime informazioni, il corpo dell'adolescente è stato ritrovato alle 23 di ieri notte in un baule di plastica, coperto con della carta. Accanto vi erano altre due valige.



Da ore era scattata la ricerca della ragazzina, di cui è stato rivelato il nome Lola, dopo che la madre si era recata nel commissariato di zona per denunciarne la scomparsa. La 12enne non era rientrata dalla scuola Georges-Brassens, sempre nella zona, che aveva lasciato verso le 15 del pomeriggio.



Le Parisien riporta ancora che immagini di telecamere di sorveglianza mostrerebbero che la 12enne ha fatto rientro nell'edificio, ma nel portone le si è avvicinata una donna che le ha chiesto di uscire. Nelle immagini la ragazzina appare a disagio. Tra i quattro arrestati questa mattina a Bois-Colombes c'è una donna che potrebbe corrispondere a quella che parla con Lola nelle immagini delle telecamere di sorveglianza.