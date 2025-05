Orrore in strada: uomo investe sette bambini fuori da scuola

OSAKA (GIAPPONE) - Attacco deliberato ieri a Osaka, in Giappone, dove un uomo ha investito con l’auto un gruppo di sette scolari che stavano tornando a casa. L’episodio è avvenuto in pieno giorno e ha subito fatto scattare l’allarme.



Tutti i bambini sono stati trasportati in ospedale e, secondo quanto riferito dai media locali tra cui NHK, sono rimasti coscienti nonostante le ferite riportate.



L’uomo alla guida è stato fermato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Durante l’interrogatorio avrebbe confessato di aver agito intenzionalmente.



Le indagini sono in corso per accertare il movente e i dettagli dell’accaduto.