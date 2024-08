Orrore a San Candido: Uccide il padre e una vicina, poi si spara

Un tragico evento ha scosso la tranquilla comunità di San Candido, in Alto Adige, dove Ewald Kühbacher, un uomo di 50 anni, ha ucciso il padre Hermann, un novantenne ex guardiacaccia, e la vicina di casa Waltraud Jud, di 50 anni. L'episodio ha generato panico tra i residenti, che sono stati avvisati dalla Protezione Civile di restare nelle proprie abitazioni durante l'operazione delle forze dell'ordine.

Gli eventi si sono svolti in un appartamento del paese, dove Kühbacher, ex dipendente di una società di vigilanza privata, ha prima tolto la vita al padre infermo e poi alla vicina, intervenuta insospettita dai rumori provenienti dall'abitazione. Successivamente, l'uomo si è barricato in casa, costringendo le teste di cuoio del Gruppo Intervento Speciale (Gis) dei carabinieri a intervenire con cariche esplosive per accedere all'appartamento.

Durante l'irruzione, Kühbacher ha esploso diversi colpi contro i militari prima di rivolgere l'arma contro se stesso, sparandosi alla gola. Attualmente, l'uomo è in fin di vita. Le autorità stanno indagando per stabilire il tipo di arma utilizzata, con l'ipotesi che possa trattarsi di una delle armi da fuoco appartenenti al padre.

La zona intorno alla stazione ferroviaria è stata isolata, e i trasporti pubblici sono stati temporaneamente sospesi. La Protezione Civile ha successivamente dichiarato che l'operazione è terminata e che non vi è più alcun pericolo per la popolazione locale.

Questo drammatico episodio ha lasciato la comunità di San Candido sotto shock, mentre le indagini continuano per chiarire i motivi che hanno portato a questo gesto estremo.