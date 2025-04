Orrore in pieno giorno: bambina di 11 anni aggredita sotto casa e violentata

MESTRE – Una bambina di 11 anni, sola e indifesa, è stata vittima di una violenza violenza sessuale in pieno giorno. Il dramma si è svolto giovedì pomeriggio, in una tranquilla via di Mestre. La bimba è stata seguita fino alla porta di casa, spinta all'interno e brutalmente violentata da un uomo italiano di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili.



Il pedinamento e l'aggressione

La giovane vittima stava tornando a casa dopo essere stata in palestra. Durante il tragitto, si è accorta di essere seguita da uno sconosciuto. Per sicurezza, ha telefonato a un’amica, cercando conforto e sperando che la conversazione scoraggiasse l’uomo. Ma non è bastato. Una volta arrivata davanti alla porta del suo appartamento, l’uomo l’ha aggredita alle spalle, spingendola dentro casa e strappandole il telefono dalle mani per interrompere la chiamata.



All’interno dell’abitazione si è consumato l’orrore. La bambina ha cercato disperatamente di difendersi, ma non è riuscita a fermare l’aggressore. Le sue urla hanno però messo in allarme l’amica al telefono, che ha immediatamente avvisato i genitori della vittima. Questi ultimi hanno contattato i carabinieri, ma l’uomo era già fuggito prima del loro arrivo.



La fuga e l’arresto

La svolta nelle indagini è arrivata grazie a un dettaglio cruciale: l’aggressore aveva lasciato sul luogo del crimine un marsupio contenente i suoi documenti personali. Questo elemento, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ha permesso ai carabinieri di identificarlo rapidamente.

Dopo aver cercato di far perdere le proprie tracce viaggiando fino a Padova per cambiare abiti, l’uomo è tornato a Mestre, dove è stato intercettato e arrestato nella notte tra giovedì e venerdì. Attualmente si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, in isolamento, in attesa dell’udienza di convalida del fermo prevista per lunedì.



Un passato criminale inquietante

L’uomo arrestato non è nuovo a episodi di violenza sessuale. I suoi precedenti risalgono a oltre vent’anni fa e includono aggressioni a giovani donne e minori in diverse città italiane. Tra i crimini più gravi figurano tentativi di stupro e violenze consumate con modalità simili a quelle dell’episodio di Mestre: pedinamenti prolungati e aggressioni all’ingresso delle abitazioni delle vittime. L'accaduto ha scosso profondamente i residenti del quartiere di viale San Marco, una zona considerata fino ad ora sicura e tranquilla.



Intanto, la bambina è assistita da un’équipe psicologica specializzata per aiutarla a superare il trauma subito. Ma il dolore e lo sgomento restano palpabili tra i cittadini: un evento così brutale lascia ferite profonde nella vittima.



Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane e sulla necessità di misure preventive più efficaci contro individui con precedenti penali gravi. La comunità chiede giustizia per la piccola vittima e maggiore attenzione alle dinamiche che permettono a criminali recidivi di tornare a colpire.