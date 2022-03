Orrore in Francia: trovai i corpicini di due neonati in un congelatore

FRANCIA – Non sono ancora noti i dettagli della vicenda che in queste ore ha inorridito la Francia intera ma da quanto riferito dalla procura di Créteil, un uomo avrebbe trovato i corpicini di due neonati nel congelatore della sua abitazione.



Le indagini si sono subito concentrate sulla convivente dell’uomo. La donna è madre di un bimbo, nato da una precedente relazione e ora è in stato di fermo. La casa dove è stata fatta la macabra scoperta si trova nel comune di Marolles-en-Brie, località nella regione dell'Île-de-France.



La scioccante vicenda ha purtroppo dei precedenti. Nel 2018 era già accaduto in Ucraina mentre nel 2015 a Detroit negli USA si è verificata la stessa macabra scoperta, con il ritrovamento di due corpicini in un congelatore.