Oro per il trevigiano Marco Mestriner ai mondiali di basket per trapiantati in Australia

TREVISO - Un trevigiano nella squadra di basket che ha vinto l’oro ai mondiali per sportivi trapiantati in corso a Perth in Australia. Si tratta del Marco Mestriner che dopo l’oro nel volley, oggi, 19 aprile, ha vinto la finale di basket con il quintetto iridato veneto. Una doppia medaglia adoro dunque per Mestriner, che nel 2011 aveva subito un trapianto di rene all’ospedale di Treviso.



“Questa spedizione australiana sta assumendo i contorni di un trionfo senza precedenti, che si traduce anche in un inno alla vita, che è rinata grazie a uno straordinario gioco di squadra anche fuori dai campi sportivi - le congratulazioni del presidente Luca Zaia - Questi ragazzi, tutti, di ogni disciplina, hanno una forza d’animo e capacità tecnico atletiche incredibili. Sono tornati alla vita dopo un trapianto e inanellano vittorie su vittorie ai mondiali per atleti trapiantati in corso a Perth. Dopo gli ori nel volley, ciclismo e nuoto, nella mattinata è arrivato anche quello del basket con il nostro trevigiano trapiantato di rene Marco Mestriner”.

In foto: la squadra di basket campione del mondo (Mestriner primo a destra)