Orinatoi a forma di bocca femminile in un locale di Treviso: "Messaggio sessista"

TREVISO - Non si placano le polemiche sugli orinatoi a forma di bocca femminile installati nel bagno degli uomini di un locale, a Treviso. La scelta di usare l’orinatoio disegnato dall'artista olandese Meike van Schijinder è stata duramente criticata sia dal mondo dell’associazionismo femminile che dalla politica, arrivando fino a Roma.



“Il fatto oltre che essere assolutamente intollerabile per la mancanza di rispetto verso le donne, è ancora più grave perché si tratta di un locale frequentato anche da famiglie e quindi anche da bambini - dice la senatrice del Movimento 5 Stelle Orietta Vanin. “La scelta di utilizzare questi “orinatoi” è totalmente diseducativa, portatrice di un messaggio sessista di mercificazione del corpo femminile. Simili iniziative sono specchio del lato sessista che purtroppo ancora è presente in Veneto e che il Movimento 5 stelle, ripudia e che non ci rappresenta. Valori come il rispetto e l’educazione e l’informazione, ma ancora di più l’esempio, sono potenti antidoti e pilastri imprescindibili per combattere gli stereotipi e la violenza sulle donne e sui bambini, per la formazione di una società migliore, anche a Treviso”.



Per il consigliere regionale Simone Scarabel del M5s (nella foto) si tratta di “un'inaccettabile umiliazione della donna nei bagni maschili”. “Si stanziano fondi per la prevenzione dei comportamenti prevaricatori tra gli adolescenti, e gli adulti cosa fanno? - continua - Con questa trovata normalizzano la denigrazione, insistono con i vecchi codici comunicativi che confermano gli stereotipi di genere. E non c'è arte né design che tenga in questo caso. Queste sono le cose per le quali veniamo continuamente sanzionali a livello internazionale”.



Dopo l’ondata di indignazione scatenatasi verso la scelta del locale, la proprietà, pur ribadendo che non ci fosse nessun messaggio sessista dietro questa scelta ma solo un oggetto di design, ha deciso di sostituirli.