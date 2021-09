Orientamento al lavoro: ecco i progetti della Camera di Commercio pensati per gli studenti trevigiani

TREVISO - Attività di orientamento e progetti per avvicinare i giovani alle imprese con lo scopo di dare maggiori strumenti per conoscere il mondo del lavoro, le sue trasformazioni e maturare scelte formative consapevoli. Questi gli obiettivi delle principali progettualità che la Camera di Commercio di Treviso Belluno ha pensato quest’anno per gli studenti in tema di Orientamento al Lavoro.



“Pregiatissimi dirigenti Scolastici, in avvio dell’anno scolastico ho il piacere di presentarvi le principali progettualità che abbiamo definito pensate per i vostri studenti. Alcune di queste attività sono coordinate da Unioncamere del Veneto, quindi proposte a tutti gli istituti scolastici del territorio regionale”. Inizia così la lettera che il presidente Mario Pozza ha scritto ai dirigenti scolastici delle province di Treviso e Belluno presentando le iniziative.



Tra queste il nuovo progetto di orientamento attivo e di sviluppo delle competenze trasversali “Riconosci il lavoro che vorrai fare”, definito in collaborazione fra Unioncamere del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con il supporto scientifico del prof. Marco Ruffino, esperto in processi di apprendimento. “Viene proposto agli studenti liceali un PCTO di carattere esplorativo sull’evoluzione della domanda di lavoro e delle professioni - spiega l’ente camerale - Intervistando alcune aziende, gli studenti realizzeranno una mappatura, metodologicamente supportata, dei contenuti di alcune professioni che sarà l’opportunità per una riflessione utile anche per la scelta universitaria”.



Viene rinnovata l’iniziativa Virtual Job Day, che permetterà agli studenti di avvicinarsi in modo virtuale alle imprese e alle trasformazioni del lavoro con strumenti, applicazioni, conversazioni utili a maturare scelte formative consapevoli.



Il Laboratorio per le Competenze Trasversali, co-progettato come Camera di Commercio di Treviso-Belluno in collaborazione con i professori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e formatori del Ca’ Foscari Competency Centre con lo scopo di diffondere la consapevolezza dell’importanza delle competenze emotive e sociali per accedere al mercato del lavoro.



Infine incontri di edu-tainment Formashow, rivolti agli studenti delle scuole superiori, in cui il team di psicologi del lavoro “Formashow.it” coinvolgerà i ragazzi in riflessioni e simulazioni su alcune situazioni tipiche della transizione scuola-lavoro e una Piattaforma Elearning Scuole a disposizione gratuita degli istituti scolastici per l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla legge in materia di sicurezza.