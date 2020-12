Orgia con 50 persone di fronte al Covid Hospital: è la seconda volta in un mese a Bruxelles

Nuovo scandalo a Bruxelles, dove per la seconda volta nel mese di dicembre è stata scoperta dalla polizia un’orgia clandestina. Illegale in questo momento in cui sono vigenti le norme anti-Covid, che vietano ogni tipo di assembramento.

L’orgia scoperta dalla polizia si teneva, tra l’altro, dall’altra parte della strada di quello che ora è adibito a Covid Hospital. Come riporta The Brussels Times, al festino c’erano 50 partecipanti, provenienti da Francia, Belgio e Lussemburgo. Il tutto si svolgeva in una casa-vacanze che era stata noleggiata per festeggiare un 28esimo compleanno.

Il due dicembre scorso era stata scoperta dalle forze dell'ordine un altro festino simile: in quell'occasione era presente anche un eurodeputato difesore della "famiglia naturale".