Organizzano il matrimonio nell’azienda vinicola, ma per gli ospiti niente vino: solo acqua e thè

USA - In Veneto, una cosa così, sarebbe impensabile. Ma anche nel Midwest, in America, il matrimonio analcolico ha fatto scalpore, soprattutto dal momento che è stato celebrato in un’azienda vinicola. Sono finiti sulla stampa statunitense e internazionale i due neo sposi che nei giorni scorsi, hanno organizzato il matrimonio “più triste dell’anno”.

Un centinaio di parenti e amici erano stati invitati a celebrare le nozze presso un’elegante azienda vinicola. Ma - probabilmente per risparmiare - agli ospiti sono stati offerti solo acqua, thè e limonata. Non c’era nulla di alcolico a disposizione, nemmeno uno spumante durante il brindisi finale. Un invitato ha lasciato una pessima recensione della festa su Reddit: il fatto che questa sia stata celebrata tra i vigneti l’ha resa ulteriormente imbarazzante.