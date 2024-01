Organizza una festa per guardare la partita, ma quando si sveglia sono tutti morti

Una serata di festa tra amici, una partita di football e tre uomini morti: un'atmosfera di mistero circonda la tragica vicenda che si è verificata nell'appartamento di un uomo di 38 anni a Woodson Terrace (Missouri). Quello che doveva essere un momento di svago e allegria si è trasformato in un incubo che ha lasciato la comunità sconcertata. Domenica 7 gennaio, l'uomo, appassionato tifoso dei Kansas City, aveva organizzato una serata per guardare l'ultima partita della stagione del loro amato team di football. Gli amici si sono riuniti per condividere la passione per lo sport, ma ciò che è accaduto dopo i festeggiamenti ha sconvolto tutti.

Dopo la partita e i festeggiamenti, l'uomo si è addormentato sul divano e ha trascorso ben 48 ore in un sonno profondo. La macabra scoperta è stata fatta dalla fidanzata di uno dei tifosi, che, preoccupata per la mancanza di contatti, ha chiamato la polizia per effettuare un controllo. Nel cortile c’erano i cadaveri dei tre amici. L'uomo si è svegliato nel mezzo di una vera e propria tragedia, ma ha affermato di non sapere nulla. Le indagini della polizia, al momento, escludono la pista dell'omicidio, e il 38enne non è attualmente considerato un sospettato. Tuttavia, nonostante l'esclusione dell'omicidio, gli investigatori hanno ordinato esami tossicologici sui corpi delle vittime per chiarire la causa delle loro morti.