Ordinanza Covid: dopo le 14 si può rincasare senza limiti di provenienza e orario

VENETO – La nuova ordinanza Covid del Presidente della regione Veneto, Luca Zaia, volta a contenere il diffondersi della pandemia ha destato qualche perplessità tra i lettori più attenti. Già, perché vi sono passaggi che aprono interrogativi sui quali anche il nostro giornale, non ha ottenuto chiarimenti.



Al punto sugli “Spostamenti tra comuni del Veneto”, si legge: “… dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale”. Fin qui nulla di strano anzi, quanto espresso è molto chiaro.



Al punto dedicato agli “Spostamenti verso i ristoranti” viceversa si legge: “I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo”. E qua si aprono incognite.



La precisazione infatti, ingenera la convinzione che per quanti pranzano in un ristorante ci siano prescrizioni differenti, in termini di rientro dopo le 14. Ma per quale ragione se da subito viene precisato che “dopo le 14 è SEMPRE ammesso il rientro presso l'abitazione”, a prescindere da dove si parta e in che ora.



Un passaggio che ha indotto tutti i media a fare dei distinguo, quando in verità non c’era alcuna ragione per farlo. Ciò che lascia maggiormente perplessi è che consultate alcune personalità di rilievo, cui fanno capo i controlli in questi frangenti, ci è stato anche detto di consigliare i nostri lettori di conservare lo scontrino o la ricevuta del ristorante, per attestare da dove si giunge ed a che ora si è usciti dal locale.



Per non lasciare nulla d’intentato sulla questione, al fine di comprendere se per chi esce dai ristoranti vi siano prassi difformi, abbiamo da prima interpellato l’ufficio stampa regionale che ci ha demandato all’ufficio della protezione civile di Marghera (dove Zaia tiene le sue conferenze) poiché da li si hanno tutte le risposte in ordine al Covid.



L’incaricata con garbo ci ha detto di non sapere cosa risponderci e di contattare via mail (non vi è altro modo per interloquire) l’ufficio “Chiarimenti Covid”. Nella comunicazione oltre ad aver segnalato l’anomali abbiamo chiesto: “Non temete che in questo modo s’ingeneri confusione nel cittadino?”.



Visto che ad ora non abbiamo ottenuto formale risposta (ve ne daremo subito conto, qualora sopraggiungesse) abbiamo consultato un legale che ci ha spiegato come il passaggio relativo ai ristoranti sia del tutto superfluo, semplicemente perché ad inizio dell’ordinanza viene espressamente stabilito che: “dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione”.



Sotto, in allegato, il modello di autocertificazione scaricabile