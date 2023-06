Ordinano due piatti di spaghetti e due frullati. Conto da capogiro

Mykonos, Grecia - Una tranquilla vacanza al sole si è trasformata in un'esperienza costosa per una coppia di turisti che ha deciso di trascorrere qualche giorno sull'incantevole isola di Mykonos. Ciò che doveva essere un pasto leggero si è trasformato in uno sconcertante scontrino che ha lasciato i due visitatori sconcertati e con il portafoglio notevolmente più leggero.



Attratti da un'accattivante offerta di uno stabilimento balneare che prometteva lettini gratuiti a chi avesse ordinato dei drink, i turisti hanno deciso di concedersi una pausa rinfrescante. Hanno ordinato due frullati e un piatto di pasta all'aragosta, ignari del fatto che l'esiguo numero di piatti avrebbe comportato una spesa tanto elevata.



"Sono stati davvero gentili e il servizio è stato impeccabile, abbiamo anche scambiato qualche chiacchiera", ha riferito Oscar, 34 anni, al noto tabloid britannico Mirror. "Abbiamo ordinato semplicemente dei frullati analcolici, niente di eccezionale. Non ho nemmeno pensato di chiedere il prezzo, finché non ci hanno consegnato il menu. Quello che abbiamo trovato era fuorviante, per non dire ingannevole. Nel frattempo, il mio compagno aveva ordinato il piatto di pasta all'aragosta".



La coppia, tuttavia, non era al corrente del fatto che il ristorante calcolasse il costo dell'aragosta in base al peso: "Ci hanno portato il piatto di pasta con un'enorme aragosta, praticamente un piatto intero con tutta la sua parte. Era davvero abbondante. Pensavo potesse costare qualcosa, ma mai avrei immaginato una cifra così elevata". Alla fine del pasto, è arrivata la sorpresa: "Sono andato a pagare e il cameriere mi ha comunicato che i due frullati costavano 65 euro ciascuno", ha spiegato Oscar. "Poi ha aggiunto che il totale ammontava a 600 euro, con un supplemento di 100 euro per il servizio. Sono stato tentato di chiamare la polizia, ma non volevo creare ulteriori complicazioni".



Non è la prima volta che in questo stesso stabilimento, la scorsa estate, numerosi clienti si sono lamentati di conti astronomici che sembravano sproporzionati rispetto a quanto ordinato. "Non consiglierei mai questo posto a nessuno", ha commentato il turista sfortunato, evidentemente deluso o distratto.



Questa spiacevole esperienza è un importante monito per i futuri visitatori che decidono di gustare un pasto presso i locali turistici di Mykonos. È fondamentale prestare attenzione ai prezzi e informarsi accuratamente prima di effettuare un ordine, per evitare brutte sorprese come quella che ha colpito questa coppia di turisti ignari.