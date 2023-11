Ordina un'insalata e mentre la mangia trova un pezzo di dito umano

Quello che doveva essere un semplice pasto sano e leggero si è trasformato in una scena horror per una cliente di un ristorante. Dopo aver ordinato un'insalata, la donna ha fatto una scoperta scioccante: insieme a insalata e verdure varie tra gli ingredienti ha trovato anche un dito umano reciso. E’ successo in un ristorante di Mount Kisco, nello Stato di New York.



L'insolito incidente - come riportano i medi alocali - sembra essere derivato da un infortunio occorso a una dipendente del ristorante durante la preparazione della rucola. Dopo essersi tagliata, la dipendente avrebbe cercato immediatamente assistenza medica, ma la rucola contaminata sarebbe rimasta nella ciotola, finendo poi nel piatto della cliente. La donna ha riferito di essere stata colpita da sintomi spiacevoli dopo il consumo dell'insalata, tra cui attacchi di panico, emicrania, nausea, vertigini e dolori diffusi al collo e alle spalle. Decisa a far luce sull’accaduto la donna ha presentato denuncia e ora sta cercando un risarcimento pecuniario per il trauma subito.