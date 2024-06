Ordina un panino al fast food ma tra pollo e pancetta trova un dente

BELFAST - Belfast, Irlanda del Nord - La catena di fast food Subway ha avviato un’indagine in seguito alla denuncia di una cliente, Lauren Murray, che ha dichiarato di aver trovato un dente all'interno di uno dei panini ordinati. L'incidente è avvenuto il 27 maggio presso il punto vendita di Woodstock Road. Lauren Murray, 21 anni, aveva ordinato tre panini tramite l’app Deliveroo per sé, il suo fidanzato e suo fratello. Tuttavia, mentre stava mangiando il suo panino con insalata di pollo e pancetta, ha avvertito un "oggetto piccolo e duro" in bocca. Sputandolo, ha notato che si trattava di un dente, non di un pezzo di cipolla come aveva inizialmente pensato. “Ho vomitato immediatamente”, ha raccontato la giovane al Belfast Telegraph. “Non riuscivo a superarlo. Ho capito subito che si trattava di un dente o di una corona di qualche tipo, e ne ero davvero disgustata. Anche guardandolo dopo, continuavo a sentirmi davvero male”.

Lauren ha poi condiviso una foto che la ritrae mentre indica il piccolo oggetto bianco appoggiato sull’incarto del panino. Dopo l'accaduto, Lauren ha contattato Deliveroo, che ha promesso di informare il ristorante. Tuttavia, ad oggi, la giovane non ha ancora ricevuto una risposta da Subway. Un portavoce della catena ha dichiarato al Belfast Telegraph che è stata avviata un’indagine sull'incidente, sottolineando che “la salute e la sicurezza dei nostri ospiti sono una priorità assoluta”. Subway, leader mondiale nel settore dei fast food, è rinomata per la vendita di insalate e sandwich personalizzabili, conosciuti come "Sub". Il cliente può scegliere tra una vasta gamma di ingredienti per creare il proprio panino su misura.