Ordina quattro pizze ed è costretto a pagare 4 euro per il cartone e 2 euro per il taglio

TRENTO – Siamo in Valsugana, dove vive lo scrittore trentino Sergio Paoli, che una sera ha avuto la cattiva idea di ordinare 4 pizze d’asporto in un noto locale della zona. Ma quando gli hanno presentato il conto ha notato ben 6 euro di extra rispetto al costo delle singole pizze. Sorpreso ha chiesto spiegazioni e gli è stato detto che la pizzeria fa pagare per ogni cartone un extra di un euro e per il taglio a spicchi 50 centesimi a pizza.



Sergio Paoli sconcertato per la richiesta non ha potuto far altro che pagare ma poi ha deciso di raccontare sul web, anche con un po’ d’ironia, la sua disavventura: “Pizzeria in Valsugana. Due euro per tagliare (male) quattro pizze e quattro euro per l'imballaggio – scrive nel suo profilo social -. ...in un minuto si possono tagliare oltre venti pizze, più di 1200 all'ora. Lavorando solo sei ore al giorno, per sei giorni alla settimana e 50 settimane all'anno si possono tagliare oltre due milioni di pizze, quindi incassare più di un milione di euro!”.