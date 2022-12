Operazioni finanziarie sospette e non segnalate all'antiriciclaggio, sanzioni per un milione di euro

VERONA - Un milione di euro di sanzioni per omesse segnalazioni all'antiriciglaggio sono state contestate dalla Guardia di Finanza di Verona che ha eseguito 6 interventi nel capoluogo scaligero ed in provincia. Sono stati ispezionati 2 esercizi di "money transfer", 2 professionisti iscritti all'albo dei commercialisti, un notaio e, infine, un importante studio associato di consulenza tributaria. I finanzieri hanno esaminato 9.000 operazioni di trasferimento di denaro per un ammontare complessivo di oltre 1,8 milioni di euro contestando 282 operazioni sospette relative a trasferimento di denaro aventi come beneficiario lo stesso disponente o inferiori alla soglia prevista di mille euro, disposte da più mittenti nei confronti del medesimo beneficiario, eseguite in un ristretto ambito temporale, per eludere la norma (le cosiddette operazioni frazionate).

Nell'ambito delle attività antiriciclaggio eseguite nei confronti dei professionisti sono stati esaminati centinaia di fascicoli dei clienti, portando alla luce 144 casi di inefficace o omessa esecuzione degli adempimenti. Inoltre in un caso non sono stati segnalati i nominativi di persone che nello studio di un notaio hanno compiuto ripetuti trasferimenti di quote di partecipazione di società risultate riconducibili a persone collegate ad un sodalizio criminale di un'altra regione, oltre alla fittizia intestazione di società. Complessivamente sono state contestate oltre 430 violazioni a 12 persone.