Operazione Polfer nelle stazioni della Regione

VERONA - Nelle dodici ore consecutive di controlli straordinari eseguiti, grazie all'azione comune svolta simultaneamente nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria "per Verona ed il Trentino Alto Adige" (Verona, Vicenza, Trento e Bolzano), gli agenti hanno identificato oltre 350 persone.



I controlli si sono svolti nell'ambito del servizio a livello europeo denominato "Rail Safe Day" dedicato alla sicurezza nelle località più sensibili individuate nella rete ferroviaria nei 17 paesi europei che aderiscono a "RAILPOL" (European Association of Railway Police Forces).



I controlli sono stati svolti in tutte le località ritenute più critiche e nelle aree di maggiore affollamento, estendendo le attività anche a bordo dei treni in fermata nel territorio di competenza del Compartimento, monitorando costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dagli scali ferroviari, con verifiche a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito.



Il servizio ha impegnato complessivamente 43 operatori in 13 stazioni ferroviarie. Sono state elevate alcune sanzioni di natura amministrativa.