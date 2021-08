Operazione Oro Rosso, controlli in tutta la Regione

TRIESTE - In totale 36 gli operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia impegnati, nell’intera giornata del 3 agosto scorso, in verifiche e controlli sul territorio. E’ stata verificata in particolare la situazione di 7 depositi di rottami, mentre sono state 21 le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada. 53 le persone sottoposte complessivamente ad accertamenti tra gli addetti al comparto.



Obiettivo di iniziative come “Oro Rosso” è quello di scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame e altri metalli, ma anche di esplorare gli eventuali collegamenti tra i furti e la ricettazione di rame, di componenti metalliche o di diversi materiali destinati all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici gestiti da soggetti pubblici o da privati.



Durante le operazioni straordinarie disposte dal Ministero, che hanno visto il costante impegno delle donne e degli uomini della Polizia Ferroviaria, non sono stati accertati reati, né sono emerse irregolarità ed elevate sanzioni.