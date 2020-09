Operazione Narcos, 37 indagati in Basilicata, coinvolta anche Treviso

TREVISO - Operazione antidroga al via questa mattina, lunedì, in Tutta Italia: coinvolta anche Treviso.



I Carabinieri del Comando Compagnia di Pisticci stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Potenza, nei confronti di 37 indagati ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.



Il sodalizio criminale individuato è operante su diversi comuni delle province di Matera e Potenza.



L’operazione, per la quale sono impegnati oltre 100 Carabinieri collaborati da unità cinofile con il supporto di un elicottero, sta interessando le provincie di Matera, Potenza, Mantova, Reggio Emilia, Treviso e Milano.