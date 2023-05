Operazione della Polizia locale contro le occupazioni abusive

TRIESTE - Occupazione di alloggio abusiva, accertati quattro furti di energia elettrica, di cui uno aggravato, rinvenimento di materiale militare e armi da taglio e due persone denunciate. È il risultato di un'operazione della Polizia Locale di Trieste effettuata la scorsa settimana ma resa nota soltanto oggi, in collaborazione con Ater Trieste e con il supporto dell'AcegasApsAmga. I controlli sono stati avviati in diversi stabili Ater e in uno in particolare, in via Lorenzetti, sono stati individuate, e denunciate, due persone che occupavano abusivamente un appartamento, con contestuale allaccio abusivo e quindi furto di energia elettrica. La situazione più problematica è stata rilevata nel complesso di case Ater di via Grego, dove sono stati riscontrati tre furti di energia elettrica. In questo caso non è stato possibile risalire ai responsabili, ma le verifiche continueranno. In altri stabili Ater è stato rinvenuto materiale militare e armi da taglio.

Si tratta di interventi realizzati nell'ambito di un'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo. A guidare le operazioni sul campo è stato il nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale. "L'operazione - spiega l'assessore comunale alle Politiche della Sicurezza Maurizio De Blasio - che ha consentito di ristabilire la legalità e di restituire i diritti alla cittadinanza danneggiata dalle occupazioni abusive dimostra sia la grande professionalità della Polizia Locale,sia l'attenzione che le istituzioni dedicano al contrasto dell'illegalità e del degrado nella nostra cittá". Il presidente di Ater Trieste Riccardo Novacco, ha parlato di "situazioni che, in determinati contesti, risultano spesso problematiche. C'è un grande lavoro di squadra che abbiamo avviato insieme e che risulta fondamentale per la tutela non solo degli inquilini Ater ma di tutti i cittadini".