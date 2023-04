Operazione antidroga: arrestati in tre

VENEZIA - Tre persone sono state arrestate e una denunciata nell'ambito di un'operazione antidroga a Venezia che hanno visto i carabinieri sequestrare 430 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, e 11.500 euro. L'indagine iniziata dopo aver notato frequenti e sospetti movimenti di un gruppo di giovani magrebini nell'area adiacente Strada Nova in seguito ai quali sono stati svolti servizi di osservazione per acquisire un completo quadro di situazione. L'operazione partito con il controllo di uno dei sospettati mentre usciva da un'abitazione dalla quale era stato notato un intenso via vai.

Addosso al giovane, un tunisino non in regola con i documenti di soggiorno, sono state rinvenute alcune dose di stupefacente. Da qui è scattata la perquisizione domiciliare nela casa di cui l'uomo deteneva le chiavi e al cui interno, oltre a due connazionali, anch'essi irregolari, sarebbero stati rinvenuti 430 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, nonché banconote di vario taglio per un totale di 11.500 euro. I tre tunisini sono stati arrestati e portati in carcere; il proprietario dell'abitazione è stato invece deferito per favoreggiamento personale. Alcuni giorni prima dell'operazione, i carabinieri avevano rinvenuto, sempre nel centro cittadino, nascosti tra le pietre, 30 grammi di cocaina e 180 euro in contanti.